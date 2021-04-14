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12:58

Максим Шевченко объяснил разрыв своих отношений с КПРФ

фото ЗакС политика Максим Шевченко объяснил разрыв своих отношений с КПРФ

Публицист и член "Левого фронта" Максим Шевченко вскоре после появившегося у него конфликта с КПРФ и решения выдвинуться в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) дал развернутое интервью "Открытым медиа", в котором рассказал о причинах своего резкого политического "разворота".

Во многом этому поспособствовала давняя позиция лидера коммунистов Геннадия Зюганова, регулярно осуждающего митинги "навальнистов", которая в случае январских демонстраций перестала быть для Шевченко морально приемлемой. Об "оранжевой чуме", на которую все время ссылается Зюганов, говорить в январе и начале февраля не приходилось, считает Шевченко.

"Когда около МХАТа женщины кричат: "Мы безоружны, безоружные". А их начинают лупить… И те, кто лупят, выглядят совершенно как "чужие" из фильма. Я это видел, следил online. Это чудовищное совершенно событие, которое для меня и предопределило во многом расхождение с КПРФ", - вспоминает политик.

Его так же удивляет некая эклектичность мышления главного коммуниста из Госдумы.

"Я критиковал его фундаментальную статью "Русский стержень Державы". Мне показалось непонятным, каким образом глава коммунистической партии может цитировать Александра Третьего, который повесил брата Ленина. Это что-то странное. Я критикую. Но я не никогда оскорбляю", - подчеркнул депутат Владимирской облдумы.

Далеки от идеала в последнее время и отношения Шевченко с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым, которому он заочно напомнил о своей помощи в течение реального срока, отбытого товарищем по движению. Несмотря на это, сетует Шевченко, Удальцов тоже перешел на оскорбительный тон в общении с ним.

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