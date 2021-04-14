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13:04

Новым гендиректором петербургского "Метростроя" стал Иван Каргин

фото ЗакС политика Новым гендиректором петербургского "Метростроя" стал Иван Каргин

Бывшего замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Ивана Каргина назначили новым руководителем петербургского "Метростроя": соответствующее решение принял сегодня, 14 апреля, совет директоров компании, о чем сообщает её пресс-служба.

До настоящего времени Каргин являлся врио начальника "Метростроя". В должность чиновник вступит уже завтра, 15 апреля.

"В настоящее время формируется новый состав топ-менеджмента компании, проводится общесторонний аудит с целью дальнейшего привлечения в общество заемных средств и сокращения долговой нагрузки. Ведется активная юридическая работа по защите прав организации в суде", - уточнили в компании.

Статус "врио" Каргин получил в конце января. 

Добавим также, что в ходе заседания акционеров компании, состоявшемся 22 января, пять мест из девяти в совете получили чиновники Смольного, который владеет 46% акций.

Не связанных с городом акционеров в совете представляют начальник ОП "Тоннельный отряд" Николай Лаптев, бывший советник директора Сергей Седойкин, исполнительный директор ООО "СТ-Девелопмент" Илья Дубяга и совладелец ООО "Лидер Консалт" Александр Макарчев.

Напомним, на протяжении года в суде идёт процесс о признании "Метростроя" банкротом.

Фото: пресс-служба Метростроя

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