Новым гендиректором петербургского "Метростроя" стал Иван Каргин

Бывшего замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Ивана Каргина назначили новым руководителем петербургского "Метростроя": соответствующее решение принял сегодня, 14 апреля, совет директоров компании, о чем сообщает её пресс-служба.

До настоящего времени Каргин являлся врио начальника "Метростроя". В должность чиновник вступит уже завтра, 15 апреля.

"В настоящее время формируется новый состав топ-менеджмента компании, проводится общесторонний аудит с целью дальнейшего привлечения в общество заемных средств и сокращения долговой нагрузки. Ведется активная юридическая работа по защите прав организации в суде", - уточнили в компании.

Статус "врио" Каргин получил в конце января.

Добавим также, что в ходе заседания акционеров компании, состоявшемся 22 января, пять мест из девяти в совете получили чиновники Смольного, который владеет 46% акций.

Не связанных с городом акционеров в совете представляют начальник ОП "Тоннельный отряд" Николай Лаптев, бывший советник директора Сергей Седойкин, исполнительный директор ООО "СТ-Девелопмент" Илья Дубяга и совладелец ООО "Лидер Консалт" Александр Макарчев.

Напомним, на протяжении года в суде идёт процесс о признании "Метростроя" банкротом.

Фото: пресс-служба Метростроя