Макаров пообещал, что праймериз пройдут честно и прозрачно

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 14 апреля высказался о процедуре голосования по определению кандидатов "Единой России" на выборы в ЗакС и Госдуму.

- Да, поступает много вопросов. Мы надеемся на то, что… Я уверен в этом: все пройдет абсолютно честно, прозрачно, все пройдет на должном организационном, методическом и организационно-пропагандистском уровне. Все, что касается вот этого трепетного вопроса, - сказал Макаров.

Также спикер ЗакСа и лидер городского отделения "Единой России" заявил, что сам избиратель должен решать, кому представлять его интересы в Заксобрании и Госдуме:

- Еще раз хочу подчеркнуть очень четко, чтобы всем было понятно, чтобы все поняли и никто не делал вид, что ничего не понимает. Дирижер у нас один - это простой избиратель. Он должен определять, кому представлять его интересы в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и Государственной думе. Простой петербуржец. Законодательное собрание должно остаться мощной точкой опоры для простых людей.

Макаров в очередной раз высказался за то, чтобы праймериз в Петербурге проходили не только в электронном формате, на портале госуслуг, но и очно, с возможностью опустить бюллетень в урну. На это раз спикер отметил, что такой же позиции придерживаются не только депутаты ЗакСа от "Единой России", но и муниципалы, отдельные чиновники органов исполнительной власти, партийные функционеры и избиратели.

Напомним, предварительное голосование единороссов пройдет с 24 по 30 мая. Кандидатов регистрируют до 29 апреля. На 14 апреля 91 человек изъявил желание выдвинуться в Госдуму, 214 - в ЗакС.

Сергей Еремеев

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