Смольный наделят полномочием содействовать в социальной занятости инвалидов

Законодательное собрание Петербурга предложило дополнить полномочия городского правительства пунктом о "содействии социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста". Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в среду, 14 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России" Елена Киселева и Денис Четырбок.

Под термином "социальная занятость" имеется в виду "занятость инвалидов трудоспособного возраста, способных к выполнению несложных видов трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности со значительной помощью других лиц, без которой инвалид не сможет выполнять трудовые функции". Эта помощь может составлять от 50% до 95% от функций, которые должен выполнять инвалид, говорится в пояснительной записке к документу.

"За" принятие законопроекта проголосовали 37 депутатов, еще один воздержался.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.