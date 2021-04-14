К 2023 году капитально отремонтируют больницу св. Иоанна Кронштадтского

Петербургский губернатор Александр Беглов поручил администрации Кронштадтского района к концу 2022 года осуществить капитальный ремонт фасада и крыши больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, передает пресс-служба Смольного. В ближайшее время глава города ожидает от районных чиновников подготовки проектно-сметной документации и подачи заявки на выделение бюджетных денег.

"Через несколько лет Кронштадт сможет стать одним из самых привлекательных мест для туристов. И больница должна соответствовать общему облику города", - заявил Беглов.

Его активности предшествовала жалоба кронштадтского врача, рассказавшей о регулярных протечках и ветхости здания. Построенное в хрущевские времена, оно в последний раз ремонтировалось десять лет назад. Помимо жителей острова Котлин, здесь лечат жителей Курортного и Петродворцового районов.

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