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13:56

Посещавшая Навального в колонии журналистка RT Бутина заявила о готовности идти в Госдуму

фото ЗакС политика Посещавшая Навального в колонии журналистка RT Бутина заявила о готовности идти в Госдуму

Журналистка телеканала RussiaToday Мария Бутина не исключила своего намерения принять участие в грядущих выборах в Государственную думу: окончательно решение она озвучит в течение ближайших двух-трёх недель, делятся "Открытые медиа".

"Я рассматриваю такой вариант. У меня было несколько предложений от политических партий, в ближайшее время я приму решение", - сообщила работница RT в ходе студенческой конференции "Медиаландшафт России и мира: прошлое, настоящее и будущее", прошедшей в Новосибирске. 

По информации ОМ, Бутина может пойти на думские выборы от Кировской области по линии "Единой России".

Не так давно Бутина побывала у Алексея Навального в покровской ИК-2: в ходе визита она заявила, что политик, по её мнению, живёт "как барин".

Добавим, что журналистка вернулась на родину не так давно, в 2019 году, отбыв полтора года ареста в тюрьме США по обвинению в шпионаже.

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