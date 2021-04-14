Сотрудникам студжурнала DOXA предъявили обвинение в вовлечении детей в митинги

Следственный комитет предъявил обвинение сотрудникам студенческого журнала DOXA по уголовной статье о вовлечении несовершеннолетних в митинги (ст. 151.2 УК), сообщается Telegram-канале издания.

Речь идёт о редакторах Владимире Метелкине, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Армене Арамяне.

"Новая газета" пишет, что следователи намерены ходатайствовать о запрете определенных действий для них.

Суды по избранию работникам журнала мер пресечения должны начаться сегодня после 15:00.

Глава "Агоры" Павел Чиков напомнил, что уголовное дело, из-за которого у фигурантов разбирательства прошли утром обыски, аналогично возбуждённому в отношении главы сети штабов Навального Леониду Волкову.