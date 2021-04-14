На улице Чапаева начался снос старинного здания

Краснокирпичное здание с не менее чем 95-летней историей, выходящее на улицу Чапаева, как и ожидалось, начали сносить, передает строительное изание "Канонер". Формально его адрес звучит как Петроградская набережная, 34В но от Большой Невки оно удалено. Заметное четырехэтажное сооружение, окруженное парковкой и неиспользуемое, мешало девелоперам построить здесь многоэтажное жилье. Проект новой застройки подготовила "Студия 44" Никиты Явейна. Возводить на этой территории недвижимость чиновники в начале весны разрешили ООО "Специализированный застройщик „Балтком"".

Особенностью безуспешной борьбы за сохранение старинного дома стало то, что в ходе экспертизы оно внезапно "помолодело". Сотрудников КГИОП убедила версия, согласно которой кирпичная постройка не дореволюционная, а появилась лишь в 1926 году. В советское время здесь располагался ЦНИИ "Трансэлектроприбор". Так же здание обозначено на некоторых виртуальных картах и до сих пор.