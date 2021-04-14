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Выборы - 2021

Муниципал

15:38

Юлия Галямина приехала поддержать в суде экс-депутата МО "Финляндский округ" Уткину

фото ЗакС политика Юлия Галямина приехала поддержать в суде экс-депутата МО "Финляндский округ" Уткину

На заседание Калининского районного суда по оспариванию лишения мандата экс-депутата МО "Финляндский округ" Светланы Уткиной 14 апреля приехала московский политик Юлия Галямина, лишённая статуса муниципального депутата из-за "дадинской статьи". 

— Это просто такая политическая борьба несправедливыми методами. Боятся, ограничивают людей, которые, на самом деле, являются народными депутатами, которых люди уважают, выбирают, — прокомментировала давление на независимых мундепов Галямина в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру. 

На заседание Галямину, как и других слушателей, не пустили из-за коронавирусных ограничений в Калининском районном суде.

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Экс-депутат Юлия Галямина поделилась планами на предстоящие выборы. 

— С 2014 года я не пропускаю ни одни выборы в своём округе. Я буду подавать документы, но, скорее всего, поддержу кого-нибудь из независимых кандидатов, — сообщила Галямина в разговоре с ЗАКС.Ру. 

Из-за условного срока Юлия Галямина не сможет принять участие в выборах 2021 года. В декабре 2020 года Тверской суд Москвы приговорил депутата к двум годам условно по "дадинской статье" (212.1 УК РФ) за нарушение законодательства о митингах. 

Светлану Уткину лишили мандата депутата МО "Финляндский округ" из-за нулевого счета в банке и претензий к указанной сумме годового дохода. Мундеп задекларировала доход за год в размере 4715 рублей - ее компенсации от муниципалитета. Смольный оказался недоволен тем, что сумма указана с вычетом НДФЛ. Там считают, что нужно было указать 5420 рублей. 

Константин Леньков

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