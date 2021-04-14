Активисты сообщают о несанкционированных работах в Полежаевском парке

Гражданский активист и замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов обнаружил на территории Полежаевского парка сомнительные, с его точки зрения, строительные работы. Рабочие в личном разговоре рассказали, что будка и парковка, появившиеся на местности, нужны для строительства парковки. Кондрашова это не устраивает, поскольку парк входит в список зон зеленых насаждений общего пользования.

Муниципал инициировал переписку с чиновниками, и в комитете по благоустройству уже открестились от происходящего в парке. Теперь Кондрашов обратился в комитет имущественных отношений, комитет по контролю за имуществом и к прокурору Красносельского района. Пока ситуация представляется ему "самозахватом земли".