Всех россиян, возвращающихся из-за границы, обязали сдавать тест на коронавирус

Роспотребнадзор опубликовал новые правила для путешественников, возвращающихся откуда бы то ни было в Россию при помощи любого транспорта. Все они по прибытии должны будут пройти ПЦР-тест на коронавирус, на что им дается три дня.

В ожидании лабораторного анализа необходимо соблюдать домашнюю самоизоляцию. Получив результат, новоприбывшие россияне обязаны будут выложить его на единый портал госуслуг. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Анна Попова.

Раньше это правило распространялось только для путешествующих самолетом. В настоящее время у России открыто авиасообщение с 27 государствами, а в Белоруссию можно добраться и поездом.