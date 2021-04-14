Такси до бани и другие вопросы ЗакСа

Льготники смогут воспользоваться социальным такси для поездки в баню, а продавцам ядов и стероидов хотят усложнить возможность торговать в интернете. О том, как депутаты петербургского парламента меняли жизнь горожан на заседании 14 апреля, - в отчете ЗАКС.Ру.

Очередное заседание Законодательного собрания Петербурга началось с минуты молчания. Депутаты почтили память сотрудника МЧС Ильи Белецкого, погибшего при тушении пожара в здании "Невской мануфактуры".

Позже председатель городского парламента Вячеслав Макаров призвал коллег-депутатов и их помощников соблюдать пожарную безопасность и не забывать перед уходом выключать электроприборы. Больше к теме трагедии на "Невской мануфактуре" не возвращались, сосредоточившись на вопросах повестки. До обеда, в частности, успели заслушать доклад председателя регионального управления ФНС Александра Гнедых и принять в окончательном, третьем чтении многострадальный закон о кадетском образовании. Этот документ подготовили еще в 2018 году, но очень долго не могли согласовать со Смольным.

Беспартийный депутат Максим Резник заявил, что парламенту следовало бы обсудить и другие важные проблемы. Он напомнил, что ЗакС планомерно отказывается обсуждать проект постановления Партии Роста о возврате к старому возрасту выхода на пенсию на время пандемии, а также инициированный Алексеем Навальным документ о повышении пенсий для участников Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей. В "Единой России" ранее называли эти и другие федеральные инициативы оппозиции "популистскими".

- Прямо в эти минуты проходит суд над руководителем штаба Навального в Петербурге Ирой Фатьяновой, - продолжил Резник, - которую хотят…

- При чем здесь суд и баня? - прервал его Вячеслав Макаров.

Городской парламент в тот момент, действительно, обсуждал бани. Их решили добавить в список социально значимых объектов, чтобы льготники смогли ездить мыться на социальных такси. Один из авторов законопроекта, председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок ("Единая Россия") отметил, что во многих домах Петербурга до сих пор нет ванн.

Инициативу депутаты признали нужной. Однако вопросы к документу тоже возникли. Теперь уже беспартийный представитель фракции "Справедливая Россия" Александр Егоров предложил уточнить, какие именно бани попадают под нововведение. Формулировка в нынешней редакции слишком широкая, считает он. По мнению отдельных депутатов, этим может воспользоваться сопровождающий льготника-инвалида гражданин, который решит поехать отдохнуть на социальном такси. Член КПРФ Ирина Иванова намекнула на то, что в некоторых заведениях под вывесками бань оказывают интим-услуги.

- Вы знаете, что находится в этих объектах иногда? Если мы действительно будем признавать такие, скажем так, "бани" социально значимыми объектами, мы далеко пойдем, - заявила Иванова.

Четырбок пообещал ко второму чтению внести поправки, которые не оставят вопросов.

- Наша задача отработать так, чтобы не было никаких сомнений в том, что именно в социальную баню поедет человек на социальном такси, - поделился единоросс с журналистами.

После полуденного перерыва ЗакС одобрил проект постановления о блокировке интернет-страниц, на которых торгуют сильнодействующими и ядовитыми веществами. Вместе с Четырбоком над законопроектом работала депутат-актриса Анастасия Мельникова ("Единая Россия"). Они предложили включить в единый реестр запрещенных доменов сайты с объявлениями о подобных препаратах.

В пояснительной записке депутаты перечислили несколько стероидов, которые можно свободно купить в интернете. Четырбок объяснил ЗАКС.Ру, что это только пример.

- Все эти препараты не устанавливаются на усмотрение какого-то конкретного чиновника, а все они вносятся в специальный перечень сильнодействующих препаратов. Если препарат внесен в этот перечень, значит в отношении него будут действовать новые правила, - добавил депутат.

Администратор одного из сайтов, торгующих стероидами в Петербурге, на условиях анонимности рассказал ЗАКС.Ру, что страницы подобных интернет-магазинов уже блокируют, причем достаточно активно. Главным инициатором этого выступают районные прокуратуры, которые уже несколько лет проводят мониторинги и обращаются в суды с исками о блокировке страниц, на которых продают анаболические стероиды.

- Процедура блокировки совершенствуется каждый год, - отметил Четырбок. - Если раньше ее можно было обходить, то сейчас применяются новые технологии и в целом эффективность от блокировки возросла. Я думаю, что Роскомнадзор и другие органы власти будут только наращивать свой профессионализм и совершенствовать техническую базу.

Следующее заседание ЗакС проведет не в среду, как обычно, а в четверг, 22 апреля, День рождения Владимира Ленина. Перенести встречу решили не из-за вождя мирового пролетариата, а из-за лидеров современных. Вячеслав Макаров отправится слушать послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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