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17:38

Арендодатель расторг договор с DOXA после обысков

фото ЗакС политика Арендодатель расторг договор с DOXA после обысков

Московский арендодатель помещения, где располагалась редакция студенческого журнала DOXA, решил расторгнуть с ними договор, поделилась с "МБХ медиа" редактор издания Екатерина Мартынова.

Решение обусловлено тем, что "полиция устроила бардак [в помещении] и вела себя грубо".

Следственный комитете, между тем, ранее сегодня предъявил обвинение сотрудникам студенческого журнала Владимиру Метелкину, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Армену Арамяну по уголовной статье о вовлечении несовершеннолетних в митинги (ст. 151.2 УК).

У всех фигурантов разбирательства ранним утром прошли обыски.

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