Пранкеру заочно присудили реальный срок за оправдание теракта в Архангельске

Военный суд в Москве назначил украинскому пранкеру Евгению Вольнову (настоящее имя - Никита Кувиков) шесть лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба СК. Главный фигурант дела находится за границей. Обвинение связано с событиями осени 2018 года, когда архангельский подросток взорвал себя в приемной местного УФСБ. Вольнов выложил на YouTube запись, на которой он выражает поддержку действиям террориста и ставит его в пример.

Еще раньше свою скандальную известность он, в частности, приобрел во время трагического пожара в Кемерово трехлетней давности, унесшего жизни 60 человек. Тогда пранкер ввел в заблуждение общественность, выложив запись разговора с работниками кемеровского морга, в разговоре с которыми он, представившись сотрудником МЧС, сообщал, что в ближайшее время из горящего ТЦ "Зимняя вишня" привезут "еще 300 тел". По этому делу, делу о фейках, его арестовали и объявили в международный розыск еще в 2019 году.