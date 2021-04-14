Путин наградил пожарных, тушивших здание Невской мануфактуры

Четверо петербургских пожарных, участвовавших в тушении сильнейшего пожара в здании Невской мануфактуры, орденами Мужества наградил президент Владимир Путин. В их число попал погибшие при исполнении долга прапорщик внутренней службы Илья Белецкий и лейтенант внутренней службы Константин Старцев, скончавшийся в больнице. Указ опубликован на сайте Кремля. Остальные двое мужчин - это прапорщик Борис Старковский и лейтенант Антон Соколов.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", - говорится в тексте документа.

Напомним, пламя объяло верхние этажи кирпичного здания середины XIX века постройки в понедельник, 12 апреля, и площадь горения быстро достигла 10 тысяч кв. метров. К вечеру огонь перекинулся на соседний дом, а тушить Невскую мануфактуру приходилось военным вертолетам, забиравшим воду из Невы. Уже в сумерках сооружение на Октябрьской набережной обрушилось, не прекратив гореть. ТАСС со ссылкой на источник писал, что здание могли поджечь.