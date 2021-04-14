Закрывшуюся для туристов крепость Копорье отремонтируют до конца 2021 года

Средневековую крепость Копорье в Ломоносовском районе Ленобласти начали приводить в порядок: ремонтируют, в частности, облицовку и мост, ведущий к крепости. Работы должны будут продлиться до конца календарного года, после чего все желающие смогут снова посетить достопримечательность с древней историей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Руководство профильного комитета (по сохранению культурного наследие) уверено, что противоаварийные работы "освежат" здание, первое упоминание о котором датируется еще серединой XIII века. Для посещения Копорье вынужденно закрыли еще год назад, когда обрушилась главная арка.

Нынешний облик укрепительного сооружения, признанного объектом культурного наследия федерального значения, сформировался не позднее середины XVI века.