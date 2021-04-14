Пикет в поддержку редакции DOXA начался в центре Петербурга

На улице Малой Садовой в Петербурге вечером среды, 14 апреля, начался одиночный пикет в знак солидарности с коллективом студенческого журнала DOXA, членов которого ранее обвинили в вовлечении несовершеннолетних в "противоправные действия" (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ) передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Акция, инициированная Российским социалистическим движением, стартовала в 19-00. Первый пикетчик встал с плакатом "Свободу Армену Арамяну".

Напомним, обыски у членов редакции DOXA прошли с утра 14 апреля. Позже были задержаны редактор издания Армен Арамян и журналисты Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова. Всем им уже предъявили обвинение. Руководитель "Агоры" Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что задержанные проходят по тому же делу, по которому заочное обвинение предъявили главе сети штабов Алексея Навального Леониду Волкову.

DOXA - медиа, созданное студентами и выпускниками Высшей школы экономики и других московских вузов. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статус студенческого медиа.

Сергей Еремеев