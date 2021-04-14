Участницу пикета в поддержку DOXA в Петербурге задержали за ношение формы

В центре Петербурга вечером 14 апреля задержали активистку Анастасию Михайлову, которая стояла в одиночном пикете в поддержку коллектива журнала DOXA, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Дежурившим полицейским не понравилось, что Михайлова была одета в форму, похожую на полицейскую, с нашивкой МВД. Сотрудники правоохранительных органов дождались, пока активистка свернет плакат, и только потом задержали. Они обещали доставить ее в 78 отдел полиции для составления протокола.

Напомним, на улице Малой Садовой пикетировали в поддержку журналистов издания DOXA.

Обыски у членов коллектива журнала прошли с утра 14 апреля. Позже были задержаны редактор издания Армен Арамян и журналисты Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова. Им предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в "противоправные действия" (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ)

DOXA - медиа, созданное студентами и выпускниками Высшей школы экономики и других московских вузов. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статус студенческого медиа.

Сергей Еремеев