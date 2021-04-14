Суд обязал главреда DOXA сидеть дома и не выходить в интернет

Суд в Москве запретил главному редактору студенческого издания DOXA Владимиру Метелкину покидать жилище и пользоваться интернетом в рамках расследуемого дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, передает "Медиазона". Вплоть до 14 июня журналисту можно будет общаться только с его родными и следователем.

Трем коллегам Метелкина, доставленным суд, тоже запрашивают меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая мало чем отличается по условиям от домашнего ареста.

По версии следствия, в результате действий журналистского коллектива DOXA в январе задержали и привлекли на уличных протестах более ста несовершеннолетних россиян. Россияне 23 и 31 января выходили на улицы, чтобы выразить свое возмущение арестом оппозиционера Алексея Навального, задержанного сразу по прибытии в Россию после лечения.

В центре Петербурга 14 апреля в поддержку коллектива DOXA прошли одиночные пикеты, не обошедшиеся без задержаний.