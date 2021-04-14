По делу о нападении на силовика 23 января москвич получил реальный срок

Суд в Москве отправил на два года в колонию общего режима Станислава Ахмедова, передает "МБХ медиа". Ему вменяется то, что в ходе несанкционированной акции протеста 23 января он применил силу к сотруднику правоохранительных органов. По версии следствия, фигурант уголовного дела, находясь на Пушкинской площади, ударил оппонента не менее трех раз, причем как минимум один раз – ногой в голову, после чего поспешил скрыться.

Ранее СК сообщал о том, что Ахмедов признал свою вину и раскаялся. На его поиски ушла почти неделя. При обыске силовики обратили особое внимание на имевшееся дома у активиста холодное оружие и военную форму.

Не согласованные с властями ни одного города акции протеста 23 января прокатились по всей стране. Главным образом их участники возмущались арестом политика Алексея Навального по делу "Ив Роше", за преследование по которому РФ уже выплачивала ему компенсацию. Всего было задержано свыше четырех тысяч манифестантов. О том, как в тот день протестовал Петербург и как было полностью перекрыто демонстрантами начало Невского проспекта, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.