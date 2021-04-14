"Почему так много книг?": Петербуржцы выразили солидарность с DOXA

Акция в поддержку журналистов издания DOXA, обвиненных в вовлечении несовершеннолетних в "противоправные действия в Москве", состоялась в центре Петербурга вечером 14 апреля. Как обычно, в формате сменяющегося одиночного пикета. Полицейские проводить мероприятие не мешали, но когда все закончилось, задержали активистку. Силовикам не понравилось, что девушка надела похожий на их мундир.

Пикет в поддержку участников коллектива DOXA начался около 19-00. Первым неподалеку от пересечения Невского проспекта и улицы Малой Садовой встал участник Российского социалистического движения Дмитрий Морозов.

- DOXA - одно из немногих реально независимых студенческих СМИ, - сказал социалист. - Им сейчас пытаются дать статью за то, что якобы они приводят несовершеннолетних к опасным им действиям. Главная опасность для несовершеннолетних, по моему мнению, - это путинский режим, который создает такие условия, при которых девушки боятся ходить по улицам ночью в одиночку, а молодые люди убиваются, потому что не знают, куда пойдут работать даже после вуза.

Следом за Морозовым с плакатами успели постоять еще два представителя РСД.

Четверо полицейских, прибывших на место проведения акции еще раньше активистов, все это время находились за углом дома, буквально в 10-15 шагах от пикетчиков, но не замечали их. Так продолжалось примерно 15 минут, пока один из силовиков не догадался заглянуть за угол. Представители РСД объявили подошедшим полицейским, что их пикет завершен, и удалились, но на смену им пришла уже новая группа активистов. Вновь прибывшие попеременно держали в руках плакаты "Мы тоже DOXA" и "Почему так много книг?".

"Почему так много книг?", по словам сотрудников DOXA, спросил один из московских силовиков во время обыска в квартире главного редактора издания Армена Арамяна. К нему и его коллегам полицейские пришли утром 14 апреля. Через несколько часов Арамяну, а также журналистам Владимиру Метелкину, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой предъявили обвинение по части 2 статьи 151.2 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий). "Медиазона" сообщила, что дело связано с видеообращением журналистов с требованием к властям перестать запугивать студентов перед протестами. DOXA удалила его еще в январе по требованию Роскомнадзора. Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что журналисты проходят по тому же делу, что и руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков, который находится за пределами России.

Вечером Басманный районный суд назначил Арамяну, Метелкину, Тышкевич и Гутниковой запрет определенных действий. Им нельзя будет выходить из дома с 00:00 до 23:59, а также пользоваться интернетом. На выходе из здания суда журналистов встретила аплодисментов собравшаяся толпа друзей и сторонников.

Петербургские пикеты шли одновременно с московскими заседаниями. Полицейские лишь переписывали паспортные данные людей с плакатами и предупреждали об ответственности. Возможностью задержания "запахло", только когда активистка Анастасия Михайлова начала спорить с силовиками, доказывая, что не обязана давать свой паспорт им в руки. Полицейских раздражала не только необходимость что-то доказывать, но и то, что девушка поверх синего "худи" была одета в мундир, похожий на их служебную форму.

- Если вы нас так боитесь, то почему нашу форму носите? - спросил у нее капитан МВД, старший в этой четверке.

Спор длился дольше, чем собственно пикет Михайловой. За время общения с силовиками, рядом с ними и пикетчицей скопилось несколько десятков любопытствующих человек. Причем некоторые прохожие включались в беседу на стороне активистки. Полицейским так и не удалось потрогать паспорт Михайловой, и они отошли. Правда, не надолго.

Когда серия пикетов завершилась, сотрудники МВД попросили Михайлову пройти с ними в автозак. Причиной задержания стала форма, в которую была одета активистка. Позже ОВД-Инфо сообщило, что в 78 отделении полиции в отношении Михайловой составили протокол по статье 17.12 КоАП (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия), а заодно и по статье 8.6.1 закона Петербурга об административных правонарушениях (нарушение коронавирусных ограничений). Ближе к полуночи ее отпустили. Форму и плакат изъяли.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников