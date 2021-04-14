Задержанную на акции в поддержку DOXA в Петербурге отпустили с двумя протоколами

Участница одиночного пикета в знак солидарности с редакцией журнала DOXA Анастасия Михайлова поздно вечером 14 апреля вышла из 78 отделения полиции. Об этом сама активистка написала в Twitter.

В отношении нее составили два протокола: по статье 17.12 КоАП (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия) и по статье 8.6.1 закона Петербурга об административных правонарушениях (нарушение коронавирусных ограничений).

"Изъяли форму и плакат. Россия будет счастливой", - написала активистка.

Тремя часами ранее полицейские задержали Михайлову на углу Невского проспекта и улицы Малой Садовой сразу после того как там завершилась акция в поддержку DOXA. Сотрудники МВД объяснили, что задержание связано с тем, что девушка решила встать в одиночный пикет в форме, похожей на полицейскую.

Ранее стало известно, что в Москве редакторов студенческого интернет-журнала DOXA Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову обвинили по части 2 статьи 151.2 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий). В их квартирах, а также в редакции издания прошли обыски. Басманный районный суд Москвы назначил журналистам запрет определенных действий. Им нельзя будет выходить из дома с 00:00 до 23:59, а также пользоваться интернетом.

Сергей Еремеев, фото - Михаил Масленников