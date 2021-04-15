Беглов, Макаров и Резник стали самыми медийными политиками марта

Компания "Медиалогия" представила рейтинг мартовский рейтинг самых медийных петербургских политиков, который приводит "Петербургский дневник".

В тройке лидеров - градоначальник Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и депутат Максим Резник.

Если губернатор и председатель парламента "не изменили" своим позициям в рейтинге, то появление в нём Резника обусловлено тем, что "его чуть в тюрьму не посадили", объяснил представитель Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников. Речь идёт о допросе парламентария в рамках дела о наркотиках, в котором подозреваемым является его дальний родственник. Резник имеет статус свидетеля.

"Конечно, про это писали. Криминальные истории – это любимое занятие СМИ. Но не думаю, что это большое достижение для Резника. Что касается позиций вице-губернаторов, то ситуация с коронавирусом отходит на второй план. Про вице-губернатора Олега Эргашева, отвечающего за борьбу с пандемией, писать стали меньше. Плюс чем ближе выборы, тем больше пишут про депутатов", - поделился мнением Солонников.

Четвертое место у представляющего Петербург в Госдуме депутата Виталия Милонова, за ним расположился Сергей Вострецов, шестая позиция у "яблочника" Бориса Вишневского.

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