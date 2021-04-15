18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:35

Все ИКМО Курортного района передали свои полномочия ТИК №13

фото ЗакС политика Все ИКМО Курортного района передали свои полномочия ТИК №13

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 15 апреля одобрила возложение полномочий избиркомов муниципальных образований "Поселок Белоостров", "Поселок Песочный" и "Поселок Серово" на территориальную избирательную комиссию №13. Теперь все ИКМО Курортного района передали свои полномочия ТИК №13, отметила в конце заседания глава Горизбиркома Нататья Чечина. Она надеется, что и остальные избираому муниципальных образований "примут положительные решения".

После скандальных муниципальных выборов 2019 года Горизбирком предложил всем ИУМО отдать свои полномочий ТИКам - последние Санкт-Петербургская избирательная комиссия может контролировать сильнее. Избирком "Поселок Солнечное" к тому моменту уже передал свои обязанности ТИК №13. Остальные ИКМО Курортного района на призыв сразу не откликнулись.

Главой Горизбиркома в ноябре 2020 года стала Наталья Чечина, которая до этого возглавляла администрацию Курортного района. В начале 2021 года избиркомы муниципалитетов района начали передавать свои полномочия ТИКу №13. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:07 Смольный сообщил о намерении акционера "Невской мануфактуры" отреставрировать сгоревшее здание

17:53 КГИОП снабдит управляющие компании Петербурга книгами о витражах

17:45 Заявки на участие в праймериз ЕР подали только 50% от общего числа единороссов в Госдуме

17:14 Эсеры хотят унифицировать понятие многодетности по всей стране

17:11 Резник снова дал показания в Следственном комитете

17:02 Вишневский обратился к вице-губернатору Соколову с просьбой обсудить будущее Конюшенного ведомства

16:59 В комздраве рассказали о COVID-смертях в ходе прививочной кампании

16:28 ФБК* выпустил расследование о "даче Путина" на Валдае

16:28 США ввели санкции в отношении одной из крупнейших российских интернет-компаний

16:27 Суд запросит у МИДа документы, позволившие включить петербургскую художницу в список иноагентов

15:50 СЖ Петербурга отнесся к преследованию редакции DOXA как к запрету на профессию

15:25 Депутаты ЗакСа Сергеева и Погорелов подали документы на праймериз ЕдРа

15:08 ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов

14:51 Пиотровский возглавил оргкомитет по подготовке к "Алым парусам"

14:31 Активистке из Иванова назначили обязательные работы из-за призыва регистрироваться на сайте "Свободу Навальному!"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru