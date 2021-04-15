Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 15 апреля одобрила возложение полномочий избиркомов муниципальных образований "Поселок Белоостров", "Поселок Песочный" и "Поселок Серово" на территориальную избирательную комиссию №13. Теперь все ИКМО Курортного района передали свои полномочия ТИК №13, отметила в конце заседания глава Горизбиркома Нататья Чечина. Она надеется, что и остальные избираому муниципальных образований "примут положительные решения".

После скандальных муниципальных выборов 2019 года Горизбирком предложил всем ИУМО отдать свои полномочий ТИКам - последние Санкт-Петербургская избирательная комиссия может контролировать сильнее. Избирком "Поселок Солнечное" к тому моменту уже передал свои обязанности ТИК №13. Остальные ИКМО Курортного района на призыв сразу не откликнулись.

Главой Горизбиркома в ноябре 2020 года стала Наталья Чечина, которая до этого возглавляла администрацию Курортного района. В начале 2021 года избиркомы муниципалитетов района начали передавать свои полномочия ТИКу №13.