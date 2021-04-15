Соболь приговорили к году исправительных работ в рамках дела о проникновении в жилище

В Москве мировой суд приговорил юристку Любовь Соболь к году исправительных работ в рамках уголовного дела о проникновении в жилище (ч. 2 ст. 139 УК РФ), информирует "Дождь".

Также с соратницы Алексея Навального в течение года будут удерживать 10% от заработка в пользу государства.

В ходе процесса Соболь дважды отказывалась от услуг адвокатов. Она также ходатайствовала о вызове в суд героя расследования Навального Константина Кудрявцева, однако судья ей отказал.

Напомним, дело в отношении Соболь завели после того, как в декабре 2020 года она приехала к дому Кудрявцева, который, предположительно, является сотрудником ФСБ: его имя фигурировало в расследовании об отравлении политика в августе 2020 года. За некоторое время до приезда Соболь на канале Навального вышла запись разговора политика с Кудрявцевым, из которого следовало, что оппозиционера пытались отравить, нанеся ему отравляющее вещество на нижнее белье.

По версии следствия, Соболь "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", "применила физическую силу" к хозяйке квартиры, снимала "свои противоправные действия на телефон".