Коронавирус выявили еще почти у 9 тысяч россиян, в Петербурге - 719 случаев

В России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировали 8944 случаев заражения инфекцией. За это время скончалось 398, а сумели поправиться 10225 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2455 новых больных, в Петербурге – 719, в Подмосковье – 565. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1456 человек и скончалось 27.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.