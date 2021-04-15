Экс-замглавы КРТИ Гончаров стал запредом комитета по транспорту

У петербургского комитета по транспорту появился новый заместитель главы: им стал экс-зампредседателя КРТИ Алексей Гончаров, делится "Фонтанка".

На новом посту чиновник будет заниматься администрированием штрафов за неправильную парковку.

Напомним, что ранее МВД делегировало Смольному полномочия по эвакуации, составлению протоколов и рассмотрению административных дел за нарушение правил остановки и стоянки. Новое положение вступает в силу 29 июня. Ответственными за данный вопрос назначены комтранс и Центр управления парковками. Перед этим комитет несколько реструктурировали, наделив его новыми полномочиями. В частности, власти учредят специальные экипажи, которые будут фиксировать нарушения.

Гончаров стал заместителем руководителя КРТИ в 2018 году, до этих пор он возглавлял в комитете организационное управление.