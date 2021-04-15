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12:19

С декабря более 7 тысяч петербургских медиков, подхвативших COVID-19 на работе, получили выплаты

фото ЗакС политика С декабря более 7 тысяч петербургских медиков, подхвативших COVID-19 на работе, получили выплаты

Петербургское правительство отчиталось о порядке и объеме выплат медицинским сотрудникам, заразившимся коронавирусом на работе, которые возобновились с начала весны. 

Выплаты коснулись работников медучреждений, подхвативших COVID-19 после контакта с больными начиная с декабря прошлого года. На сегодняшний день 7 237 граждан из этой категории единовременно получили по 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. Кроме того, семьи 15 врачей, скончавшихся от последствий вируса за последние 4,5 месяца, получили по миллиону рублей. Таким образом, на выполнение постановления от 26 февраля из городского бюджета ушло свыше 2,2 млрд рублей.

За весь прошлый год эта сумма составила более 3,7 млрд рублей, а реципиентами денежной помощи стали 11 178 медицинских сотрудников и еще 37 семей, в которых скончались контактировавшие с инфекционными больными специалисты.


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