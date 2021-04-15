"Издание давно носит политический характер": Песков - о преследовании студжурнала DOXA

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о преследовании журнала DOXA и его редакторов, ответив на соответствующий вопрос журналистов в ходе ежедневного брифинга: чиновник считает, что издание уже давно утеряло студенческую повестку, приобретя политический окрас.

"Я, наверное, останусь приверженным практике не комментировать судебные решения. Нам известно об этой истории из сообщений СМИ, но я не стал бы комментировать. Там дело в том, что само издание оно действительно начиналось как студенческое, но оно давно носит общественно-политический характер. Там студенческих вопросов мало, даже по этой причине я не стал бы ничего комментировать", - цитирует "Дождь" Пескова.

Журналистов DOXA, напомним, обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в январские митинги. Накануне суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Тем же вечером в Петербурге прошли пикеты в поддержку издания. ЗАКС.Ру побывал на акции и рассказал, как она прошла.