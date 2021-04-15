В Выборгском заливе устраняют масляные пятна

В бухте Радуга, являющейся частью Выборга и Выборгского залива, заметили разлив подозрительной жидкости, что привело к возникновению масляной пленки на значительной площади.

"В Выборгском районе обнаружены одиночные пятна на водной глади, диаметр каждого пятна составляет до пяти метров, суммарно - до 700 кв. м. Место - бухта Радуга", - приводит ТАСС слова собеседника из регионального управления МЧС.

Первые сведения об инциденте поступили в ведомство еще накануне. Сейчас вокруг пятен уже расставили боновые ограждения, на месте находятся специалисты из аварийно-спасательного формирования Выборга. К проблеме уже подключились Росприроднадзор и Росприроднадзор, которые проведут экспертизу проб, взятых с места разлива. Официальных предположений об источнике загрязнения и его природе пока не высказывается.