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13:30

Жительницу Пскова оштрафовали за ролик с оскорблениями "людей с дубинками и автоматами"

фото ЗакС политика Жительницу Пскова оштрафовали за ролик с оскорблениями "людей с дубинками и автоматами"

Штраф в размере 30 тысяч рублей получила жительница Пскова Екатерина Беляева: повод - пост в TikTok видео с оскорблениями в адрес силовиков.

"Решение - виновна, штраф 30 тысяч. На видео я из окна выкрикнула нецензурную брань в адрес людей, которые были в касках, в черной форме, с дубинками и с автоматами. Буду подавать апелляцию. Думаю, что до ЕСПЧ дойду", - рассказала девушка в беседе с "МБХ медиа".

Беляевой инкриминировали статью КоАП о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1).

Публикация была размещена в TikTok 23 января. После этого девушка трижды побывала в полиции: в ходе визитов, по её словам, ей грозили возбуждением уголовного дела, требуя извинений.

В протоколе на Беляеву указано, что в видео "содержится информация в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, органам, осуществляющим государственную власть в России".

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