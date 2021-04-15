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13:34

Темпы вакцинации в Петербурге в два раза ниже ожидаемых

фото ЗакС политика Темпы вакцинации в Петербурге в два раза ниже ожидаемых

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что вакцинация петербурга проходит в два раза медленнее, чем планировалось. Сейчас ежедневно вакцинируются около семи тысяч человек. Об этом глава комздрава сообщил 15 апреля на пресс-конференции ТАСС, посвященной вакцинации в городе. 

- Я могу сказать, что пока мы достигли не того темпа, на который рассчитывали. В своих прогнозах и расчетах мы исходили из того, что будем вакцинировать первичным компонентом до 15 тысяч жителей. В настоящее время, к сожалению, мы вакцинируем примерно в два раза меньше. От 7,5 до 8,5 тысяч жителей вакцинируются ежедневно, - рассказал Лисовец. 

Лисовец отметил, что пандемия постепенно идет на спад: медучреждения возвращаются на плановый режим работы. По его словам, на сегодняшний день полностью прошли вакцинацию около 330 тысяч петербуржцев. Планируется вакцинировать 60% жителей города.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса - это "ЭпиВакКорона", "Спутник V" и "КовиВак". В Петербурге работает 134 пункта вакцинации и 13 мобильных пунктов вакцинации, на которых можно выбрать между "Спутником" или "ЭпиВакКороной". 

Константин Леньков

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