Обвиняемый в госизмене учёный Голубкин подхватил коронавирус в СИЗО

Учёный, сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) и Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерий Голубкин, обвиняемый в государственной измене, заразился коронавирусной инфекцией в СИЗО "Матросская тишина", делится ТАСС.

Сегодня Следственный комитет предъявил деятелю науки официальное обвинение по ст. 275 УК РФ. Адвокаты намерены обжаловать избранную в отношении учёного меру пресечения.

Отмечается также, что Голубкин отказался признавать вину в инкриминируемом ему деянии.

69-летний Голубкин является доктором технических наук, профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Он изучает гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

Профессора заподозрили в передаче секретных сведений в одну из стран НАТО.