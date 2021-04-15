Яшин: Приговор Соболь не закроет ей возможность баллотироваться в ГД

Полученный Любовью Соболь приговор по уголовному делу о проникновении в чужое жилище, вопреки некоторым подозрениям, не помешает ей зарегистрироваться кандидатом в Госдуму, заверил всех сочувствующих оппозиционерам московский мундеп Илья Яшин. Суть в том, что статья, даже по новому законодательству о выборах, чересчур мягкая для автоматического снятия с выборов. Поэтому преградить ей дорогу если и смогут, то на другом этапе и другим административным способом, объяснил политик в эфире "Эха Москвы".

"Она является фигурантом еще по одному делу — "санитарному", которое тоже не помешает ей баллотироваться. Думаю, если она будет зарегистрирована на выборах, то несомненно их выиграет. Но здесь дают понять, что за человека взялись всерьез", - произнес Яшин.

По его мнению, перед Соболь как перед яркой публичной фигурой стоит сверхсложная задача: с учетом всех опасностей и давления вести себя предельно осторожно перед выборами, но при этом сохранять лицо.

Напомним, что женщине дали один год исправительных работ условно за то, что в декабре она попыталась проникнуть в дом семьи одного из героев фильма об отравлении Алексея Навального.