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15:08

ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов

В петербургский парламент внесен законопроект, согласно которому выборы депутатов Законодательного собрания могут проходить несколько дней подряд, но не более трех. Документ внес комитет по законодательству ЗакСа.

По словам председателя комитета Дениса Четырбока ("Единая Россия"), инициатива была подготовлена после письма Центральной избирательной комиссии. Проект приводит положения городского закона о выборах депутатов в соответствие с федеральным законодательством.

Согласно законопроекту, решение о проведении многодневного голосования должна утвердить Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия. Оно может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования документа о назначении выборов и не подлежит пересмотру.

Ранее на заседании комитета по законодательству член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что на совмещенных выборах право принять решение о многодневном голосовании будет у комиссии, которая организует выборы более высокого уровня. В случае ближайших кампаний в ЗакС и Госдуму - это Центральная избирательная комиссия. Городской комиссии останется только исполнить решение ЦИК, если оно будет принято.  

"Сейчас степень контроля за процедурой настолько ужесточена, что предполагать какое-то нарушение избирательных прав в результате такого трехдневного голосования, на мой взгляд, не приходится", - заявил Зацепа.  

Также законопроектом предусматривается возможность организации голосования на придомовых территориях и на территориях общего пользования, а также голосования групп, которые проживают в местах, где нет помещений для проведения выборов. Соответствующие решения также должен принять Горизбирком. 

Кроме того, инициатива предусматривает возможность отложить голосование на всей территории или на части территории избирательного округа в случае, если в регионе действует режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации. Основанием должна быть угроза жизни и здоровью избирателей. 

Решение об отложении должен принять Центризбирком по мотивированному предложению Горизбиркома. При этом ГИК обязан обратиться в ЦИК не позднее чем за два месяца до даты выборов.

Согласно законопроекту, своих наблюдателей на выборы смогут направлять не только зарегистрированные кандидаты и политические партии, но и региональная Общественная палата. 

- Это вызвано тем, что на выборах губернатора и муниципалов Общественная палата есть, - объяснил ЗАКС.Ру Четырбок. - Чтобы список [субъектов выдвижения наблюдателей] был полноценным, мы и предлагаем дополнить его. Чтобы все было прозрачнее.  

В 2019 году представители палаты следили за ходом голосования на выборах губернатора Петербурга и депутатов местных советов. Кроме того, они были единственными наблюдателями, допущенными до голосования по одобрению поправок в Конституцию в 2020 году.

Напомним, законопроект о проведении трехдневного голосования на федеральном уровне был принят Госдумой в июле 2020 года. Его критиковали оппозиционные партии, а "Справедливая Россия" вносила в нижнюю палату парламента собственную инициативу об отмене многодневного голосования. Голосование в течение трех дней уже использовалось на региональных и местных выборах в сентябре 2020 года.

Сергей Еремеев


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