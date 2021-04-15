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15:50

СЖ Петербурга отнесся к преследованию редакции DOXA как к запрету на профессию

фото ЗакС политика СЖ Петербурга отнесся к преследованию редакции DOXA как к запрету на профессию

Запреты, наложенные судом на членов редакции DOXA, встретили критику со стороны секретариата Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. В опубликованном заявлении руководство организации подчеркивает, что журналистов поставили в крайне тяжелые для их рода деятельности условия, запретив пользоваться телефоном и интернетом и покидать дом дольше, чем на минуту. Секретариат СЖ открыто выразил солидарность с коллегами.

"По нашему мнению, решение суда фактически является запретом на профессию, а преследования за высказывания — актом цензуры. Мы требуем снять обвинения с главного редактора и журналистов, вернуть им средства связи и возможность исполнять свой журналистский долг", - говорится в тексте документа.

Напомним, что четырех членов редакции студенческого издания DOXA преследуют по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Именно так следствие расценивает публичное одобрение журналистами несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального нынешней зимой. По версии следствия, действия фигурантов дела повлекли за собой задержания на митингах и привлечение к административной ответственности более ста несовершеннолетних граждан.

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