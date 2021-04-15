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16:28

ФБК* выпустил расследование о "даче Путина" на Валдае

фото ЗакС политика ФБК* выпустил расследование о "даче Путина" на Валдае

Фонд борьбы с коррупцией* выложил на YouTube новый материал, в котором ведется рассказ о недвижимости на Валдае. По утверждению авторов мини-фильма, дача якобы могла быть построена лично для президента Владимира Путина и здесь располагаются целые медицинские кабинеты и СПА-комплексы для поддержания его здоровья и физической формы. При этом, говорится в фильме и его текстовом изложении, записана резиденция, построенная еще в первой половине 2000-х годов, может быть на бизнесмена Юрия Ковальчука и сдается в аренду Управлению по делам президента. Последнее обстоятельство возмущает авторов едва ли не больше всего остального.

"С какой стати миллиарды рублей налогоплательщиков идут на процедуры релаксации, грязелечения и омоложения одного человека? И главное, почему эти деньги идут не куда-нибудь, а в виде аренды выплачиваются путинскому лучшему другу-миллиардеру?", - недоумевает команда Алексея Навального.

По данным авторов видеоролика, саму резиденцию здание для медицинских процедур превышает в размерах вдвое, его площадь составляет почти 7 тысяч кв. метров, причем два из трех этажей располагаются под землей. Помимо двух наиболее значительных сооружений на территории, как показано в фильме, имеются пивной ресторан, баня и несколько избушек. Всего, суммируют расследователи из ФБК*, Путин якобы мог пользоваться двумя частями валдайской резиденции. Северная принадлежит Управлению по делам президента (150 га), а южная - Ковальчуку (100 га).

"Нам часто показывают протокольную съемку. Золотые залы Кремля, официальные мероприятия и даже экскурсии по Ново-Огарево, встречи иностранных лидеров и тренировки в Сочи. А о четвертой официальной резиденции мы не знаем вообще ничего. Вы все много раз слышали: Путин на Валдае, Путин на Валдае. Но удивительное дело, Путина там никогда не снимают. Это его любимая и, видимо, поэтому самая секретная официальная дача", - делается вывод авторами материала.

* Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

фото: navalny.com

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