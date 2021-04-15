США ввели санкции в отношении одной из крупнейших российских интернет-компаний

Американский Минфин установил новые экономические ограничения в отношении шести отечественных компаний. Под санкции, среди прочих, попала Positive Technologies, входящая в топ-15 крупнейших интернет-гигантов по версии Forbes.

Кроме того, в санкционном перечне присутствуют технополис "ЭРА", АО "Пасит", Федеральное государственное автономное научное учреждение "Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности", ООО "Необит", АО "Передовые системные технологии".

Positive Technologies оказывает услуги по кибербезопасности. Её клиентами являются более 2000 компаний в 30 странах, в том числе это государственные и финансовые структуры, телекоммуникационные, промышленные и другие.

Партнёры интернет-гиганта - Microsoft, Google, Honeywell, Huawei, Cisco, Oracle, SAP, Schneider Electric Siemens.

В отчёте Минфина США указывается, что российская компания осуществляет "масштабные съезды, которые используются в качестве вербовочных мероприятий для ФСБ и ГРУ".

В 2019 Positive Technologies отчиталась о 3,2 млрд рублей заработка, чистая прибыль составила 0,4 миллиарда.