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17:11

Резник снова дал показания в Следственном комитете

фото ЗакС политика Резник снова дал показания в Следственном комитете

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник в четверг, 15 апреля, ответил еще на несколько вопросов следователей по делу о наркотиках, по которому он проходит свидетелем.

Парламентарий рассказал ЗАКС.Ру, что вопросы были уточняющими и касались в том числе купленных им двух упаковок конфет "Ментос".

- Спрашивали, где купил, чем расплачивался, как связывался с родственниками. Такие вопросы. Я все рассказал, - сообщил Резник.

Он уточнил, что специально никому не говорил о вызове в Следком, а связь со следователем держал через адвоката. Однако у здания СК депутата поджидали корреспонденты изданий, близких бизнесмену Евгению Пригожину, и ориентированного на Смольный телеканала "78". 

- Я им сказал, что с "помойками" не разговариваю, - отметил парламентарий. - Я думаю, это была такая помоечно-карательная операция. Я обращаюсь к мастерам культуры, а мне отвечают мастера прокуратуры.  

Напомним, 9 марта прошел обыск в квартире дальнего родственника Резника, художника Ивана Дорофеева. Следователи и силовики пришли к нему в момент, когда в квартире находился депутат. В ходе обыска были обнаружены несколько кустов растения, из которого изготавливают наркотические вещества, а также две банки жевательных конфет "Ментос", в одной из которых нашли 20 граммов "наркотика растительного происхождения".

Следствие считает, что Дорофеев хранил вещества, чтобы потом продать. Защита полагает, что объем изъятых веществ "тянет максимум на статью кодекса административных правонарушений". Кроме того, адвокат Дорофеева Тимур Рзаев заявлял о попытках давления на его подзащитного и поступивших предложениях дать признательные показания на Резника в обмен на изменение меры пресечения. Сейчас родственник депутата находится в следственном изоляторе.

В начале апреля Резник уже давал свидетельские показания по этому делу. Он сдал тест на ДНК и ответил на вопросы об обстоятельствах своего нахождения в квартире родственника.


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