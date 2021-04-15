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17:14

Эсеры хотят унифицировать понятие многодетности по всей стране

фото ЗакС политика Эсеры хотят унифицировать понятие многодетности по всей стране

Справедливороссы внесли в Госдуму законопроект, при помощи которого предлагается юридически отрегулировать понятие многодетной семьи и сделать его критерии едиными для всех субъектов Федерации. Существующая региональная "многоголосица", по мнению лидера партии Сергея Миронова, никому на пользу не идет и только вносит путаницу в такую важную сферу ответственности государства, как социальная поддержка. 

В 29 регионах снятие статуса многодетной семьи откладывается до 23 лет, которые должны исполниться старшему ребенку, если он учится на очном отделении вуза. На Камчатке целый ряд условий позволяют считать семью многодетной до тех пор, пока первому ребенку не исполнится 21 год. В Москве младшему ребенку, в зависимости от типа его обучения, должно исполниться либо 16, либо 18 лет для перемены статуса семьи.

"Как видите, в этом вопросе творится полный бардак. Мы предлагаем установить единые правила для всей страны, а вместе с этим установить единые для всех регионов льготы для многодетных семей. Средства для финансирования льгот предлагается выделять регионам в виде субвенций из федерального бюджета. При этом деньги не должны тратиться на другие цели", - заявил Миронов через свою пресс-службу.

Он и его единомышленники предлагают ввести единый порядок.

"По нашему мнению, многодетной должна считаться семья до достижения младшим ребёнком 16-летнего возраста, а если он учится по программе среднего образования то, до 18-летнего возраста", - рассказал Миронов.

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