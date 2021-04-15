Заявки на участие в праймериз ЕР подали только 50% от общего числа единороссов в Госдуме

До конца регистрации на предварительное голосование "Единой России" остаётся всего две недели, а заявки на участие в нём подала лишь половина от представленных в Государственной думе представителей партии, следует из опубликованной на сайте ЕР. На данный момент зарегистрировано всего 174 заявления.

В то же время порядка 40% от общего числа желающих поучаствовать в праймериз - беспартийные лица, а каждый четвертый кандидат - депутат, причем, как федерального, так и муниципального уровней.

Заявления на праймериз ЕР можно подать до 29 апреля. До 23 мая предусмотрен агитационный период, а сам электоральный процесс пройдет с 24 по 30 мая. Итоги голосования подведут до 1 июня.

Некоторое время назад секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что после грядущих осенью выборов состав думской фракции ЕР может обновиться на 50%.