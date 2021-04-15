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15 апреля, 18:07

Смольный сообщил о намерении акционера "Невской мануфактуры" отреставрировать сгоревшее здание

фото ЗакС политика Смольный сообщил о намерении акционера "Невской мануфактуры" отреставрировать сгоревшее здание

Акционер АО "Невская мануфактура" Алексей Устаев направил письмо губернатору Петербурга Александру Беглову, в котором подтвердил намерение провести реставрацию объектов исторического наследия по адресу Октябрьской набережной, д. 50. Об этом сообщили в Смольном в четверг, 15 апреля.

"Я, как акционер АО "Невская мануфактура", обязуюсь выполнить Ваше указание по реставрации сгоревшего здания Невской Мануфактуры в соответствии с историческим обликом с соблюдением норм и требований законодательства об охране памятников и выделить необходимые средства для такого восстановления", - цитируют в городской администрации письмо Устаева.

Он также сообщил, что архитектурная мастерская "Студия 44" подготовила концепцию и проект планировки территории исторического памятника, который был представлен на общественные слушания.

Здание Невской мануфактуры сгорело 12 апреля. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности. При тушении погиб сотрудник МЧС Илья Белецкий, еще трое получили серьезные ожоги. 

Генеральный директор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич были арестованы Невским районным судом в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст.238 УК РФ).


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