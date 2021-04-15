До работы с детьми в летних лагерях допустят только привитых от COVID-19 сотрудников

Работники петербургской системы образования, которые будут сопровождать детей в летних лагерях, должны будут предварительно пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерия.

"В летнюю оздоровительную кампанию планируется допускать к работе в учреждениях отдыха детей привитый против коронавирусной инфекции персонал. Какая вакцина - это существенного значения не имеет, все они равноценны в своей эффективности и безопасности", - приводится ее цитата.

Ожидается, что летние смены в детских лагерях будут иметь двухнедельную длительность. Ранее депутат Борис Вишневский, вняв жалобам горожан, обратился по поводу летних лагерей к губернатору, призывая его изменить актуальные правила. Политик считает, что небогатые семьи не могут себе позволить отдых за свой счет, тогда как чиновники не торопятся выдавать льготные путевки в летние лагеря на территории Петербурга.

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