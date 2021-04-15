В Петербурге признали нерентабельным проект водного такси

Регулярное водное такси, курсировавшее по Неве в начале 2010-х годов, не оправдало себя прежде всего с финансовой точки зрения, а о возвращении к проекту или его аналогам в условиях затянувшейся пандемии говорить еще сложнее. Об этом рассказала директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская.

"Я не думаю, что сейчас, в условиях сложной ситуации с бюджетными доходами, город сможет позволить себе субсидирование водных перевозок. Мы перешли от реализации проекта водного такси к городским причалам, когда город предоставляет общедоступную инфраструктуру для причаливаний", - цитирует ее ТАСС.

Бахмутская напомнила, что даже в более благополучные годы, в середине прошлого десятилетия, все судоходные компании, бравшиеся за речное такси, обанкротились. Мешало окупаемости, с ее точки зрения, и то, что катались на такси в основном сезонные туристы.