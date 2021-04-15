18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

15 апреля, 19:59

Тоннели между "Спасской" и "Горным институтом" построят к лету

фото ЗакС политика Тоннели между "Спасской" и "Горным институтом" построят к лету

Работы по прохождению тоннелей между станциями "оранжевой" ветки метро "Спасская" и "Горный институт" планируют завершить нынешним летом, передает строительное издание "Канонер", с которым поговорил официальный представитель "Метростроя".

От также находящейся в проекте "Театральной" до Васильевского острова тоннели уже проложили. Оставшаяся часть работ, уже без использования механизированных щитов, будет производиться под Сенной площадью и ее окрестностями. Специалист, выступивший в качестве собеседника издания, оценил ее продолжительность в три месяца.

По плану, "Горный институт" откроют в 2024 году, при этом "Театральная" на время станет станцией-"призраком", которую введут в эксплуатацию позже, как это было в 2000-х годах в случае с "Адмиралтейской" на "фиолетовой" ветке.

В октябре прошлого года чиновники Смольного добавили на строительство станции "Горный институт" 800 млн рублей. Незадолго до этого дальнейшее строительство "оранжевой" ветки в целом усилили суммой в 1,16 млрд рублей.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15 апреля, 20:55 Единороссы хотят сделать подключение к газу бесплатным

15 апреля, 20:19 Исковые претензии "Роснефти" к "Собеседнику" и Олегу Ролдугину составили 500 млн рублей

15 апреля, 19:59 Тоннели между "Спасской" и "Горным институтом" построят к лету

15 апреля, 19:41 В Петербурге признали нерентабельным проект водного такси

15 апреля, 19:12 Путин хочет избавления соцсферы от бюрократических обязанностей

15 апреля, 18:49 Петербуржцы смогут выбрать лучшее цветочное оформление города

15 апреля, 18:41 Петербуржцев начнут вакцинировать на дому до конца апреля

15 апреля, 18:27 До работы с детьми в летних лагерях допустят только привитых от COVID-19 сотрудников

15 апреля, 18:21 Беглов подписал закон об упразднении Уставного суда Петербурга

15 апреля, 18:16 "Сильно кружится голова, но улыбается": Адвокат посетил Навального в колонии

15 апреля, 18:07 Смольный сообщил о намерении акционера "Невской мануфактуры" отреставрировать сгоревшее здание

15 апреля, 17:53 КГИОП снабдит управляющие компании Петербурга книгами о витражах

15 апреля, 17:45 Заявки на участие в праймериз ЕР подали только 50% от общего числа единороссов в Госдуме

15 апреля, 17:14 Эсеры хотят унифицировать понятие многодетности по всей стране

15 апреля, 17:11 Резник снова дал показания в Следственном комитете

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru