Тоннели между "Спасской" и "Горным институтом" построят к лету

Работы по прохождению тоннелей между станциями "оранжевой" ветки метро "Спасская" и "Горный институт" планируют завершить нынешним летом, передает строительное издание "Канонер", с которым поговорил официальный представитель "Метростроя".

От также находящейся в проекте "Театральной" до Васильевского острова тоннели уже проложили. Оставшаяся часть работ, уже без использования механизированных щитов, будет производиться под Сенной площадью и ее окрестностями. Специалист, выступивший в качестве собеседника издания, оценил ее продолжительность в три месяца.

По плану, "Горный институт" откроют в 2024 году, при этом "Театральная" на время станет станцией-"призраком", которую введут в эксплуатацию позже, как это было в 2000-х годах в случае с "Адмиралтейской" на "фиолетовой" ветке.

В октябре прошлого года чиновники Смольного добавили на строительство станции "Горный институт" 800 млн рублей. Незадолго до этого дальнейшее строительство "оранжевой" ветки в целом усилили суммой в 1,16 млрд рублей.