Исковые претензии "Роснефти" к "Собеседнику" и Олегу Ролдугину составили 500 млн рублей

Госкорпорация "Роснефть", на текущей неделе подавшая в суд на издание "Собеседник" и его автора Олега Ролдугина, требует от ответчиков 500 млн рублей за ущерб, якобы нанесенный деловой репутации. Столь сильную реакцию вызвала публикация о горнолыжном курорте "Лунная поляна", постройки которого арендует энергетическая компания. В статье идет речь о возможной взаимосвязи курорта с президентом Владимиром Путиным. Представителей истца задели шесть пассажей, фигурирующих в тексте расследования.

"Фразы смешные, я не понимаю сути претензий по этим фразам. Там всего шесть фраз. Например: "Очевидно, что ради "Роснефти" и тем более персонально ради Игоря Сечина (который до лыж не особо охоч) Кремль, ФСО и ФСБ так стараться не будут". Видимо "Роснефть" и Игорь Сечин считают, что Кремль, ФСО и ФСБ будут стараться персонально", - рассказал Ролдугин изданию "МБХ Медиа".

Отметим, что с начала весны "Роснефть" подала похожие иски против нескольких СМИ, среди которых - телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", "Новая газета", агентство Bloomberg.