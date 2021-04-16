По делу о взятке задержали замглавы столичного департамента

Накануне вечером в российской столице с поличным задержали Леонида Кострому, замначальника департамента экономической политики и развития Москвы, о чем написал "Интерфакс". Сотрудники ФСБ появились в момент получения чиновником взятки в размере 4 млн рублей.

Как сообщил член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев, фигуранта дела в статусе подозреваемого поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38. К условиям содержания у чиновника претензий не имеется. Известно также, что следствие будет добиваться наиболее строгой меры пресечения - помещения в СИЗО.

На своей должности Кострома находится менее года.