Эффект от фильма про дворец в Геленджике напомнил Шульман поздний СССР

Политолог Екатерина Шульман дала часовое интервью немецкому телеканалу ZDF, целиком посвященное судьбе оппозиционера Алексея Навального, феномене его популярности и сложностям, вопреки которым "навальнисты" пытаются продолжать свою политическую деятельность.

Рубежным она назвала момент выхода фильма о так называемом "дворце Путина" в Геленджике, что случилось сразу после помещения Навального в "Матросскую тишину". Беспрецедентны для политолога не только показатели просмотров на YouTube (более 120 млн), но и перемена общественного настроения и отношения к верховной власти, которая, по ее наблюдениям, случилась в связи с изложенным и продемонстрированным в фильме.

"Он перевел эту тему (коррупции - прим. ЗАКС.Ру) в область комического. Этим многие тоже недовольны, потому что считают, что преступлением надо возмущаться, а не смеяться над ним. Но сгущение атмосферы многие сравнивают с последними советскими годами, когда советская власть стала смешной. Она была еще очень мощной и кровожадной и убивала людей до последнего момента, но ее, скажем так, дряхлость и некоторый комический вид стал общераспространенным впечатлением", - рассудила ученый.

При этом, по словам Шульман, краткосрочных политических последствий такого рода явления не имеют.

"Кремль не рухнет, охрана у него не разбежится, телефоны не перестанут связывать его с руководителями министерств и ведомств, Росгвардия все так же хороша и богато экипирована. Но смена общественного отношения - это как смена воздуха, им дышат все, в том числе и охраняющие, и принимающие распоряжения, и выполняющие распоряжения", - заключила героиня интервью.

Напомним, что в главном фильме команды Навального утверждается, что участок земли в Прасковеевке и его доминанта, дворец с роскошными интерьерами, построены специально для президента Владимира Путина. На антикоррупционных митингах, прокатившихся в январе, демонстранты уделяли особое внимание золотым ершикам, показанным в YouTube-расследовании. Сам Путин, комментируя впоследствии суперпопулярное видео, попытался заверить общественность, что ни ему, ни его родным упоминаемая недвижимость никогда не принадлежала и не принадлежит.