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10:45

В Петербурге пятый день подряд тушат здание Невской мануфактуры

фото ЗакС политика В Петербурге пятый день подряд тушат здание Невской мануфактуры

Здание Невской мануфактуры, обрушившееся 12 апреля в результате сильнейшего пожара, продолжают тушить специалисты, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

"На месте пожара в здании АО "Невская мануфактура" пятые сутки продолжаются работы, это связанно с тем, что произошло обрушение конструкций и образовались завалы высотой до второго этажа. Для их разбора и последующего тушения необходимо использование тяжелой техники, но на данный момент это невозможно из-за опасности обрушения", - рассказали в ведомстве.

Работы будут вестись до полного устранения тления.

Напомним, что 12 апреля пожар охватил площадь 10 тысяч кв. метров, ему присвоили максимальный, пятый ранг сложности. Пламя перекинулось на соседнее здание, воду приходилось черпать из Невы и тушить при помощи военных вертолетов. Накануне прошли похороны погибшего при исполнении долга 31-летнего пожарного Ильи Белецкого. Двух его коллег, находящихся в тяжелом состоянии, отправили на операцию. Пожарных наградил орденами Мужества президент. Семьям пострадавших при тушении предоставят выплаты из петербургского бюджета. Гендиректор компании "Невская мануфактура" и его заместитель отправлены в СИЗО в рамках дела о причинении смерти по неосторожности.

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