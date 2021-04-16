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10:53

По новому законопроекту Тихоновой взамен вырубленного дерева нужно сажать два новых

фото ЗакС политика По новому законопроекту Тихоновой взамен вырубленного дерева нужно сажать два новых

Справедливоросс из петербургского парламента Надежда Тихонова подготовила законодательную инициативу, обязывающую чиновников вместо одного вырубленного дерева или кустарника высаживать два новых, причем в границах того же самого муниципалитета. Действующая сегодня норма не прописывает, сколько деревьев должно быть в таких случаях компенсировано и допускает высадку в пределах всего административного района. Из-за этого время от времени жители того или иного квартала надолго остаются без зеленых насаждений, которые появляются в совершенно другом месте.

"Нередко люди не согласны с заключениями о признании деревьев больными или аварийными, или не понимают, почему взамен вырубленных деревьев местные власти не сажают ничего нового. В целом сейчас по всему городу идет борьба за зеленые зоны, потому что петербуржцам катастрофически не хватает мест для прогулок и отдыха, а застройщики пытаются отхватить каждый кусочек земли в сформированных кварталах", - прокомментировала свой новый законопроект Тихонова.

Ее инициатива также видоизменяет процедуру обследования зеленых насаждений. Вместо комитета по благоустройству она предлагает наделить этими полномочиями подрядчика, выбранного на конкурсной основе. Результаты такого обследования, считает Тихонова, должны быть общедоступны в интернете, и каждый спорный случай должен служить достаточным поводом для созыва специальной комиссии с привлечением должностных лиц, граждан, общественников и специалистов.


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